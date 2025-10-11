Pralungo, a Sant'Eurosia la Sagra della Castagna

Tutto pronto a Sant'Eurosia di Pralungo per la Sagra della Castagna. L'evento si terrà domani, in piazza, a partire dalle 10.30, con il mercatino degli hobbisti. Alle 14, invece, avrà inizio la distribuzione delle caldarroste ad opera dei volontari della Pro Loco. Il tutto sarà accompagnato da vin brulè. In caso di maltempo la manifestazione verrà rinviata al prossimo 19 ottobre.
venerdì 10 ottobre
mercoledì 08 ottobre
martedì 07 ottobre
lunedì 06 ottobre
