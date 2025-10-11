Dal teatro allo sport: Fondazione CRB sostiene più di 100 iniziative in tutto il Biellese con 260 mila euro di contributi

Una quarantina di richieste sostenute per un importo complessivo di 106.000 euro: sono questi i numeri che fotografano la nuova edizione del Bando eventi che sostiene eventi e manifestazioni sul territorio biellese, in forma di singola iniziativa e più iniziative collegate tra di loro.

Le richieste sono state valutate con i criteri previsti dal bando che nella prima edizione, chiusasi a inizio anno, ha stanziato contributi per 155 mila euro su 65 richieste.

Complessivamente dunque nel 2025 il bando eventi ha stanziato oltre 260 mila euro su oltre 100 domande. La ripartizione dei contributi stanziati dal Consiglio di amministrazione di settembre è stata così imputata: Area Cultura e Territorio € 64.500; Area Educazione e Ricerca € 38.500; Area Welfare per € 3.000.

“Il bando eventi si distingue all’interno della programmazione della Fondazione per la qualità, varietà e numerosità delle domande di contributo che accoglie e che danno risposta a bisogni trasversali del territorio nelle varie Aree di intervento. – commenta il Presidente Michele Colombo – Il supporto capillare ad eventi organizzati sul territorio è un modo indiretto ma concreto, da parte della Fondazione, di sostenere dei cammini di comunità: l’evento è infatti sempre il momento finale di un lavoro che coinvolge persone, spesso di diversa età ed estrazione, accomunate però da passioni e volontà che, lavorando per organizzarlo, rafforzano i rapporti reciproci, concretizzano sinergie che poi diventano la linfa vitale delle comunità, soprattutto nei piccoli comuni. Spesso gli eventi sono anche l’occasione per coinvolgere nuovi residenti e questo è importante perché la lotta al declino demografico si concretizza prima attraendo nuovi abitanti ma poi accogliendoli e coinvolgendoli nella vita quotidiana del territorio. Quindi per questo il Bando Eventi ha un valore proprio per la sua diffusione ampia sul territorio e per la sua potenziale capacità di coinvolgere tutti. Infatti oltre a sostenere una rete diffusa di eventi e manifestazioni che contribuiscono all’attrattività generale del Biellese il bando ha favorito una diffusione più capillare della programmazione con il sostegno a molti eventi che riguardano non solo la città di Biella, ma l’intero territorio biellese”.

Questo l’elenco completo dei contributi assegnati:

Bando “Eventi”

SETTORI RILEVANTI € 89.500,00

Educazione, istruzione e formazione, incluso l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola € 22.000,00

€ 4.000,00 Fondazione Maria Bonino – Camandona (Bi), per l’organizzazione dello spettacolo teatrale "Maria Bonino, la vita è la realizzazione del sogno della giovinezza";

€ 4.000,00 Associazione Nomafie Biella – Biella, per l’organizzazione dell’evento La Miniera della Memoria;

€ 3.000,00 Cooperativa Sociale Domus Laetitiae Onlus – Sagliano Micca (Bi), per l’organizzazione dell’evento La psicomotricità nel ciclo di vita - educazione e terapia;

€ 2.000,00 Fondazione Biblioteca Biomedica Biellese 3BI – Ponderano (Bi), per l’organizzazione dell’evento Sapere di salute #Saperedisalute;

€ 2.000,00 U.B.A. Unione Biellese Astrofili Aps – Occhieppo Inferiore (Bi), per l’organizzazione dell’evento Star Party;

€ 2.000,00 Big Picture Family Biella Aps – Biella, per l’organizzazione dell’evento Educarnevale: Esperienze tra Teatro, Musica e Creatività nel Carnevale Educativo;

€ 2.000,00 Associazione Insieme È...Di Più – Biella, per l’organizzazione dell’evento L'arte racconta Biella;

€ 1.500,00 Pro Loco Biella e Valle Oropa – Biella, per l’organizzazione dell’evento Nel mondo a venire (Bidigital 2025);

€ 1.500,00 Associazione Gasp Aps – Biella, per l’organizzazione della Festa dei Talenti 2025.

Arte, attività e beni culturali € 63.500,00

€ 4.000,00 Amministrazione Santuario di Oropa – Biella, per l’organizzazione dell’evento Voci e Armonie per il Giubileo ad Oropa;

€ 4.000,00 Pro Loco Mosso Aps – Valdilana (Bi), per l’organizzazione del Presepe Gigante di Marchetto 38ª Edizione;

€ 4.000,00 Azione Cattolica Biella – Biella, per l’organizzazione dell’evento Semplicemente non c'era altro da fare - riallestimento spettacolo teatrale liberamente tratto da "sacerdoti biellesi nella bufera 1943-45"di don A. Ferraris;

€ 4.000,00 Associazione Reloaders – Biella, per l’organizzazione dell’evento Re.Hub;

€ 4.000,00 Filodrammatica Lessonese Aps – Lessona (Bi), per l’organizzazione della quarta rassegna "Elio Clerico Mosina" - in teatro ... si fa cultura;

€ 4.000,00 Liceo del Cossatese e Valle Strona – Cossato (Bi), per l’organizzazione dell’evento Meet The Writer - On Tour;

€ 4.000,00 Imperfetta Aps – Biella, per l’organizzazione dell’evento Diecidecimi Art Festival;

€ 4.000,00 Tessiture Sonore Aps – Biella, per l’organizzazione dell’evento Note tra le fiabe;

€ 2.000,00 Chromatic Chamber Orchestra – Ponderano (Bi), per l’organizzazione dell’evento Harmonie nel Biellese seconda parte di stagione;

€ 2.000,00 Associazione Amici dell'Ospedale di Biella – Ponderano (Bi), per l’organizzazione dell’evento L'oib in scena. storia e storie dell'ospedale degli Infermi di Biella e di una comunità;

€ 2.000,00 Comune di Valdilana – Valdilana (Bi), per l’organizzazione dell’evento Natale In Valdilana;

€ 2.000,00 Associazione Amici dei Presepi di Callabiana – Callabiana (Bi), per l’organizzazione dell’evento Natale A Callabiana 2025/2026;

€ 2.000,00 Pro Loco Casapinta – Casapinta (Bi), per l’organizzazione dell’evento 40th Corale di Casapinta;

€ 2.000,00 Fondazione Sella Ets – Biella, per l’organizzazione dell’evento Carta - la forza espressiva della paper art;

€ 2.000,00 Orizzonti Creativi Aps Ets - Biella, per l’organizzazione degli eventi 25/26 di Orizzonti Creativi;

€ 2.000,00 Gruppo Corale Vocinsieme Aps – Andorno Micca (Bi), per l’organizzazione del concerto del coro Vos de Mont di Tricesimo (Ud);

€ 2.000,00 Biella Gospel Choir – Biella , per l’organizzazione dell’evento Christmas Tour 2025;

€ 2.000,00 Comune di Occhieppo Inferiore – Occhieppo Inferiore (Bi), per l’organizzazione della mostra del Libro per Bambini e Ragazzi anno 2025;

€ 2.000,00 Associazione #Shareat – Biella, per l’organizzazione dell’evento Tedx Biella 2025 - I Confini;

€ 2.000,00 Associazione Ricerca e Spettacolo Teatrando – Biella, per l’organizzazione del settimo Gran Tour delle Fiabe;

€ 2.000,00 Vermogno Vive Aps – Zubiena (Bi), per l’organizzazione della festa dei 40 Anni del Parco della Bessa;

€ 2.000,00 Osservatorio Astronomico Cavaglià Aps – Torino, per l’organizzazione dell’evento Viverone tra Cielo e Terra;

€ 2.000,00 Non Sei Sola. Uscire Dal Silenzio. Contro La Violenza – Biella, per l’organizzazione dell’evento Si Dice Di Me;

€ 1.000,00 Pro Loco di Piedicavallo Aps – Piedicavallo (Bi), per l’organizzazione della 15ª rassegna di Cinema di Montagna;

€ 500,00 ODV Amici del Parco Reda – Valdilana (Bi), per l’organizzazione dell’evento Babbo Natale In Valle 2025;

Volontariato, filantropia e beneficenza € 3.000,00

€ 3.000,00 Gomitolo Rosa Ente Filantropico – Biella, per l’organizzazione del Biella Social Knitting 2025 si tinge d'Argenta.

Sviluppo locale ed edilizia popolare locale € 1.000,00

€ 1.000,00 Lega Italiana Protezione Uccelli - Sezione di Biella – Parma, per l’organizzazione della Liberazione Rapaci XXIV edizione Parco Brucina 05/10/2025 - Lezione didattica.

ALTRI SETTORI € 16.500,00

Attività Sportiva € 16.500,00

€ 4.000,00 A.S.D Amici Mtb Lessona – Lessona (Bi), per l’organizzazione della 26° Gran Fondo Nazionale MTB - La Prevostura;

€ 4.000,00 A.S.D. Scuola Pallavolo Biellese – Biella, per l’organizzazione del torneo Bear Wool Volley 2026;

€ 4.000,00 A.P.D. Pietro Micca – Biella, per l’organizzazione dell’evento di promozione sportiva - Trofeo di Ginnastica Ritmica Pietro Micca;

€ 2.000,00 A.S.D. Bi-Roller Pattinaggio Biella – Biella, per l’organizzazione del Trofeo Alpi Biellesi;

€ 1.500,00 A.C.I. Automobile Club Biella – Biella, per l’organizzazione della manifestazione Ruote Nella Storia 2025;

€ 1.000,00 A.S.D. Scacchi Club Valle Mosso – Biella, per l’organizzazione dei Tornei Ufficiali.