Biella saluta Clara Santarelli, aveva 89 anni

È mancata all’affetto dei suoi cari Clara Santarelli, di 89 anni.

A darne la triste notizia sono i figli Massimiliano con la moglie Sviatlana, e Cristiano con la compagna Alessandra; i nipoti Silvestro, Liza e Angelica; il fratello Rolando; insieme a parenti e amici tutti.

Il figlio Massimiliano Taurino, Maresciallo Capo della stazione dei Carabinieri Forestali di Biella, desidera esprimere un sentito ringraziamento a tutto il personale medico e infermieristico del reparto di Medicina C dell’Ospedale di Ponderano per la professionalità, la dedizione e l’umanità dimostrate in questo difficile momento.

La signora Clara si è spenta presso l’Ospedale di Ponderano il 9 ottobre.

Il funerale avrà luogo lunedì 13 ottobre alle ore 10 nella chiesa parrocchiale di San Biagio di Biella e in seguito verrà accompagnata al Tempio Crematorio.