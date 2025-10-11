Peste Suina Africana, Bongioanni: “Regione presa ad esempio anche per la lotta a Blue Tongue e dermatite bovina”

Giovedì 9 ottobre, si è tenuto negli uffici dell’assessorato al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e Post-Olimpico, Caccia e Pesca, Parchi della Regione Piemonte un incontro alla presenza del Commissario Straordinario per la Peste Suina Africana Giovanni Filippini. Hanno partecipato l’assessore Paolo Bongioanni (in collegamento da remoto), il capo segreteria dottor Rocco Pulitanò, il Commissario regionale per il Piemonte alla Psa dottor Giorgio Sapino, il dottor Diego Lazzari della struttura commissariale, il direttore regionale dell’Agricoltura Paolo Balocco, la responsabile del settore Caccia e Pesca della Regione Piemonte Alessandra Berto, il responsabile regionale della Sanità Animale Bartolomeo Griglio con i funzionari Luca Orlando, Luca Picco, Laura Cavallero e Dario Airaudo, nonchè i funzionari multizonali in rappresentanza dei Gruppi Operativi Territoriali (Got) di quadrante.

Nell’incontro il Commissario Filippini ha ringraziato l’assessore Bongioanni e tutto lo staff regionale e territoriale per il prezioso lavoro svolto e l’importante contributo alla gestione della Psa, lavoro riconosciuto anche dagli ispettori del recente audit comunitario. Ha inoltre affermato che alcune procedure della regione Piemonte saranno prese a modello per il territorio nazionale.

Il commissario Filippini ha inoltre esposto le ordinanze di prossima emanazione che a breve saranno pubblicate dalla struttura commissariale. «Abbiamo ottenuto importanti risultati - ha dichiarato Filippini - ma è necessario mantenere determinazione e coerenza con le strategie per la gestione della Psa».

Dichiara l’assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e Post-Olimpico, Caccia e Pesca, Parchi Paolo Bongioanni: «Ringrazio il Commissario Filippini per essere stato anche questa volta presente e attento al lavoro svolto, e per gli apprezzamenti agli sforzi profusi dalla Regione attraverso le persone che hanno contribuito a ottenere questo risultato, frutto di un gruppo di lavoro in costante comunicazione con la struttura nazionale e tutti i soggetti operanti a vario titolo sul territorio. Nello stesso tempo in Piemonte abbiamo affrontato con successo – merito anche questo della straordinaria efficienza degli uffici regionali – il problema della Blue Tongue, che sembrava ormai essere presente stabilmente nei nostri allevamenti e più recentemente quello legato alla dermatite bovina».