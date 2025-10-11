Occhieppo Inferiore dedica l’area cani a Laika, la prima cagnolina nello spazio

L’area cani in Via Schiapparelli a Occhieppo Inferiore verrà intitolata a Laika, il primo essere vivente ad essere spedito nello spazio, la prima cagnolina imbarcata a bordo di una capsula spaziale sovietica (Sputnik2) e lanciata in orbita il 3 novembre 1957.

La decisione è contenuta in una delibera di giunta, e nasce dal desiderio dell’Amministrazione comunale di valorizzare il rapporto tra persone e animali, riconoscendo il loro valore affettivo, sociale e simbolico. Il Comune sottolinea come la tutela e il benessere degli animali rappresentino un segno di civiltà e rispetto verso tutte le forme di vita, in particolare verso le più deboli. Civiltà non è un concetto a senso unico, significa anche non recare danno alla comunità, come ad esempio la raccolta corretta delle deiezioni.

A proporre questa intitolazione è stato l'assessore all'Ambiente e al Territorio Luca Muraro: "Io sono appassionato cinofilo e mi piacciono gli animali, e questo "esperimento" mi ha toccato molto. Quando Laika è stata mandata sulla luna è stata una cavia, si sapeva fin da subito purtroppo come sarebbe finita, era già segnata la sua fine. La sua immagine a bordo della navicella mi è sempre rimasta impressa, e fin da quando ci siamo candidati, ho detto che se fossimo stati eletti avrei intitolato a questo cucciolo un piccolo riconoscimento da parte del nostro territorio".

Per la sindaca Monica Mosca: "Dedicare quest'area giochi a Laika significa rendere omaggio al legame che unisce la nostra comunità e gli animali. È un gesto simbolico che valorizza la convivenza responsabile tra persone e cani, che spazia su diversi ambiti".



All’ingresso dell’area sarà collocato un pannello esplicativo con la storia di Laika, per ricordare la sua vicenda e stimolare la riflessione sul rapporto tra esseri umani e animali.

Come si legge nella delibera comunale, l’iniziativa rientra nel più ampio impegno dell’Amministrazione a favorire la convivenza armoniosa tra cittadini e animali, in linea con il Regolamento per la tutela e il benessere degli animali approvato nel 2018.