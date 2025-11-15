Inciviltà e sporcizia non per colpa dei cani….

Chi, ogni giorno, passeggia o fa attività fisica tipo Running a Biella si ritrova a praticare 3 discipline sportive contemporaneamente. La camminata/corsa, salto in lungo e slalom…

Mi spiego…

I marciapiedi sono ormai diventati l’orinatoio dei cani, lasciando quindi residui ovunque, anche sui muri, con conseguenti odori e continui cambi di direzione per evitare di calpestare lo sporco. Più di una volta ho assissitito mentre il “pelosetto” lascia i suoi bisogni liquidi e il suo padrone, incivile, mai che abbia una bottiglietta d’acqua per dare una parvenza di pulizia.

Vorrei seguirli a casa e fare pipì sul loro tappetino, magari si rendono conto che non è un’azione gradevole.

La città è sporca, alcune vie, quelle più defilate, sono veramente indecenti.

Io credo che sia necessario avere rispetto per gli altri e le cose altrui (anche gli spazi di tutti). I possessori di cani hanno il diritto di possederli e portarli a spasso, ma hanno il dovere di pulire, sempre!

Grazie