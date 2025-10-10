Vigili del Fuoco in campo per la consapevolezza PANS/PANDAS, illuminato di verde anche il comando di Biella

In occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza delle sindromi PANS e PANDAS, le sedi dei Vigili del Fuoco su tutto il territorio nazionale si illuminano di verde. Anche nella provincia di Biella. Il corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, insieme alle Direzioni Regionali e a tutti i Comandi, ha aderito all'iniziativa per sensibilizzare l'opinione pubblica su queste condizioni neuropsichiatriche.

L'illuminazione delle sedi di servizio è un gesto simbolico ma potente, volto a richiamare l'attenzione sulle sindromi PANS (Sindrome Neuropsichiatrica ad Insorgenza Acuta Pediatrica) e PANDAS (Disturbi Neuropsichiatrici Pediatrici Autoimmuni Associati a Infezioni da Streptococco).Queste sindromi, spesso sottodiagnosticate o misdiagnosticate, causano un'insorgenza improvvisa e drammatica di sintomi neuropsichiatrici (come Disturbo Ossessivo Compulsivo, tic, ansia grave, regressione scolastica) in seguito a infezioni (come lo Streptococco nel caso di PANDAS) o altri fattori infiammatori.

La rapidità e la gravità dei sintomi hanno un impatto devastante sulle vite dei bambini e delle loro famiglie. L'adesione dei Vigili del Fuoco, un corpo da sempre in prima linea nell'emergenza e nel supporto alla cittadinanza, vuole sottolineare l'importanza della ricerca, della formazione e della diagnosi precoce per garantire ai bambini affetti da PANS e PANDAS le cure adeguate e una migliore qualità della vita. Il colore verde, simbolo internazionale della consapevolezza di queste patologie, è apparso ieri sera su caserme e strutture, portando luce e speranza a tutte le famiglie che quotidianamente affrontano le sfide poste da queste complesse sindromi.