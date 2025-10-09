 / COSTUME E SOCIETÀ

COSTUME E SOCIETÀ | 09 ottobre 2025, 07:00

40 anni di canto corale, traguardo storico per la Corale di Casapinta

corale casapinta

40 anni di canto corale, traguardo storico per la Corale di Casapinta

Il Gruppo Vocale “Ispirazione Popolare” Corale di Casapinta APS festeggia quest’anno il traguardo dei 40 anni di attività, con un fine settimana ricco di appuntamenti musicali, culturali e solidali che coinvolgeranno diverse località del territorio biellese.

La ricorrenza, che unisce musica e impegno sociale – valori che da sempre contraddistinguono la Corale – si aprirà venerdì 17 ottobre alle 21 presso la Parrocchia di San Defendente a Ronco di Cossato, con un concerto benefico a favore dell’Associazione Pole Pole Project (orfanotrofio in Kenya). Durante la serata si esibiranno la Corale di Casapinta, il Coro Voci di Su Nuraghe di Biella e il Coro Ghentiana di Ruinas (OR).

La giornata clou sarà quella di sabato 18 ottobre a Casapinta. Dalle 17, nella Sala delle Montagne della sede del Gruppo Alpini, si terrà il convegno “Fra montagna e mare – Canti corali in dialogo”, ideato e promosso dai cori ospiti con la collaborazione della Corale casapintese. All’incontro sarà presente, tra gli altri, il Presidente dell’Associazione Cori Piemontesi (A.C.P.) e di FENIARCO, M° Ettore Galvani. Alle 21, nella chiesa di San Lorenzo, in occasione del consueto Festival dei Cori, giunto quest’anno alla 36° edizione, si svolgerà il concerto per i 40 anni della Corale di Casapinta che vedrà come protagonisti i padroni di casa, diretti dal M° Bruno Giacomini, insieme al Coro Cima d’Oro Val di Ledro (TN), diretto dal M°Cristian Ferrari, e il Coro Ghentiana di Ruinas (OR), diretto dal M° Giovanni Andrea Puddu.

La rassegna si concluderà domenica 19 ottobre alle 10.30 nella Basilica di San Sebastiano a Biella, con la messa cantata in sardo dal Coro Ghentiana di Ruinas. Come da tradizione, non mancherà infine un momento conviviale di festa, occasione per rinsaldare legami vecchi e nuovi e condividere la gioia di questo importante traguardo. Ingresso libero a tutti gli appuntamenti. Per informazioni: 3486006406

Redazione g. c.

Le prime dal territorio

Biella

biella rifiuti

A Biella è tolleranza zero contro l’abbandono dei rifiuti: scattano le multe grazie alle fototrappole

Grazie al lavoro della Polizia Locale sono state individuate e sanzionate dieci persone...

Le prime dalle rubriche

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore