Torna “Crematori Aperti”: un’occasione per conoscere, capire, condividere

Dopo il successo dello scorso anno, il Tempio Crematorio di Biella riapre le sue porte al pubblico per una nuova giornata di incontro e scoperta. L’appuntamento con “Crematori Aperti” si rinnova il 18 ottobre, dalle 15:00 alle 17:00 presso il Tempio Crematorio di Biella, Rione San Biagio, offrendo a chiunque lo desideri la possibilità di visitare la struttura, conoscere da vicino il suo funzionamento e dialogare apertamente con il nostro staff.

In un clima di accoglienza e trasparenza, l’evento vuole essere un momento di ascolto e confronto, dove ogni curiosità trova risposta e ogni dubbio può essere chiarito. Perché dietro ogni scelta c’è una storia, e dietro ogni storia c’è il bisogno di sentirsi compresi.

Il team della struttura sarà a disposizione per accompagnare i visitatori in un percorso che non è solo fisico, ma anche umano: un viaggio dentro un luogo spesso avvolto da silenzi e pregiudizi, che invece merita di essere conosciuto per ciò che è davvero — uno spazio di rispetto, dignità e memoria.

L’iniziativa nasce dal desiderio di promuovere una cultura della trasparenza e dell’informazione, in un contesto spesso percepito come distante o poco accessibile. Durante la giornata, i visitatori potranno partecipare a visite guidate, assistere a una breve performance con musica dal vivo in sala del Commiato, realizzata dai dipendenti del Tempio Crematorio e condividere un rinfresco offerto dallo staff.

L’ingresso è libero e gratuito, senza necessità di prenotazione.

Vi aspettiamo per condividere insieme un’esperienza autentica.