Dal Nord Ovest - Pedone investito da un camion, morto sul colpo

Tragedia nel pomeriggio di oggi, mercoledì 8 ottobre, in strada del Cascinotto all’angolo con strada Settimo, nella periferia nord della città di Torino, nel quartiere Barca.

Un uomo, di cui non sono ancora state rese note le generalità, è stato investito da un camion. L’impatto è stato violentissimo: il pedone è morto sul colpo.

Sul posto è intervenuto il personale del 118 di Azienda Zero con un’ambulanza, ma per la vittima non c’è stato nulla da fare. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire e al vaglio degli inquirenti. Le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire quanto accaduto.