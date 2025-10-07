CER: economia, ambiente e condivisione. L'interviste a Felice Vai, presidente di USE Nord VIDEO

Prosegue l’approfondimento di Newsbiella dedicato alle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), un modello sempre più rilevante per la sostenibilità ambientale e sociale del territorio. In questa occasione, abbiamo incontrato l’ingegner Felice Vai, presidente della CER USE Nord, fra le realtà più strutturate e attive nel torinese.

“Uno degli obiettivi principali delle comunità energetiche – ha spiegato Vai, illustrando il claim “La CER che ruota intorno a te” - è triplice: economico, ambientale e sociale. Nella nostra realtà abbiamo deciso di offrire il massimo valore da un punto di vista sociale. Quando un’associazione di volontariato, un ente di beneficenza o una realtà no profit necessita di supporto, costruiamo intorno ad essa una piccola comunità, definita ‘configurazione’. Lo scambio di energia tra chi produce e chi consuma genera incentivi e una parte significativa viene destinata direttamente all’ente beneficiario.”

Allo stesso modo, è possibile sviluppare configurazioni più o meno grandi ed estese, a seconda delle necessità. Anche i singoli cittadini possono partecipare: “…incontro i e chiedo: qualcuno di voi vuole realizzare un impianto fotovoltaico a casa propria? Se sì, possiamo creare una configurazione, una sotto-comunità energetica. L’energia condivisa tra chi produce e chi consuma viene incentivata, e parte di questi incentivi va alla scuola.”

“La nostra comunità energetica – non solo energetica – è nata per sostenere gli enti del terzo settore, che svolgono un ruolo fondamentale nel welfare ma spesso faticano a mantenersi, soprattutto quando i finanziamenti pubblici si riducono. La CER rappresenta una modalità alternativa e virtuosa per garantire loro continuità e autonomia.”

Il presidente Felice Vai sarà presente come relatore al convegno ECOLIFE: "Transizione energetica. Strategie per un mondo in evoluzione: il modello CER e la sfida del nucleare."

Per maggiori informazioni è possibile consultare il seguente link: www.ecolife.biella.it