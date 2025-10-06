Familiari Curanti, a Valdilana un incontro dedicato ai caregiver

Sabato 27 settembre si è svolto il terzo appuntamento del progetto Familiari Curanti, un’iniziativa dedicata ai caregiver che si prendono cura a domicilio di familiari affetti da patologie croniche o degenerative. L’incontro, promosso dal comune di Valdilana e dal Comitato Tessere la Salute, si è tenuto presso il Centro Diurno Alzheimer “A. Barioglio” in collaborazione con la Centrale Operativa Territoriale della ASL, il CISSABO e il Centro Diurno stesso.

“Durante la mattinata, i partecipanti hanno condiviso strategie, riflessioni e vissuti legati alla gestione quotidiana della demenza in ambito familiare – spiega l'amministrazione sui propri canali social - Un momento prezioso di confronto e sostegno reciproco, reso possibile grazie all’impegno di un gruppo di lavoro composto da professionisti – volontari o rappresentanti di enti del territorio – uniti dalla volontà comune di sostenere chi è in difficoltà”.