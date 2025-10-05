Rocchi: "700mila euro per 17 Comuni e una Unione montana"

17 comuni e l’Unione Montana Langa astigiana Val Bormida riceveranno un contributo per l’acquisto di nuovi scuolabus: i 700mila euro stanziati da Regione Piemonte, grazie anche all’emendamento al Bilancio di Previsione presentato da Elena Rocchi del Gruppo Lista Civica Cirio Presidente PML, copriranno fino al 50% del costo di acquisto.

Tra i 17 comuni che hanno ottenuto il contributo anche i comuni biellesi di Coggiola, Massazza e Zubiena ai quali andrà un importo di 40mila euro ciascuno.

Nell’assegnazione delle risorse è stato attribuito un punteggio premiante a due caratteristiche considerate fondamentali: la dotazione di pedane o scivoli per la salita e discesa di studenti con disabilità in carrozzina e la trazione integrale 4x4 per i mezzi destinati alle zone montane.

Nella dotazione del bando sono stati inclusi anche i 250mila euro di risorse aggiuntive stanziate con un emendamento alla Legge di Bilancio presentato da Elena Rocchi, consigliera della Lista Civica Cirio Presidente PML e vice presidente della VII Commissione Enti Locali.

“Gli scuolabus sono fondamentali per i nostri comuni: in molti casi sono datati o non adeguati alle necessità - commenta Elena Rocchi -; con queste risorse offriamo a molti piccoli Comuni la possibilità di cambiarli, fornendo un servizio molto richiesto dalle famiglie, in alcuni casi addirittura indispensabile. Affinché le aree interne, soprattutto in ambiente montano, non continuino a spopolarsi, ma il processo si inverta, è necessario offrire servizi adeguati. Il trasporto scolastico è senza dubbio uno di questi, soprattutto in un momento in cui sono numerosi gli accorpamenti e le verticalizzazioni tra istituti scolastici che rendono, in prospettiva, sempre più ampi i tragitti che gli studenti e le loro famiglie devono percorrere quotidianamente. Sono orgogliosa che l’emendamento che ho presentato e che è stato approvato in Consiglio abbia portato a un considerevole aumento delle risorse disponibili per il bando, permettendo a molti comuni di usufruire di un contributo indispensabile”.