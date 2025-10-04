Biella, nuovo corteo per la Palestina nel centro città FOTO

A Biella nel pomeriggio di oggi sabato 4 ottobre, dopo quelli di ieri mattina e nel pomeriggio, un altro corteo ha attraversato le vie della città in segno di solidarietà con il popolo palestinese.

"L'Italia è complice basta armi", "Stop a Genocidio", "Donne in cammino per la pace", sono solo alcuni degli striscioni che i partecipanti mostravano durante il tragitto.

Negli ultimi giorni a Biella sono state diverse le iniziative: Mercoledì 1 ottobre alle ore 17.30 si è svolto un presidio presso i Giardini Zumaglini; Giovedì 2 ottobre un altro alle ore 17.30 sempre ai Giardini Zumaglini, in serata all’Ospedale degli Infermi di Ponderano è stato organizzato il flash mob nazionale “Luci sulla Palestina”.