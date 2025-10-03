A Biella si accendono i termosifoni

Il sindaco di Biella ha autorizzato l’accensione anticipata degli impianti di riscaldamento sul territorio comunale a causa delle previsioni di temperature particolarmente basse, soprattutto nelle ore mattutine e serali.

L’ordinanza si basa sul D.P.R. 74/2013 e sul Decreto del Ministero della Transizione Ecologica n. 383/2022, che consentono al sindaco di ampliare i periodi e la durata giornaliera di utilizzo degli impianti in caso di comprovate esigenze.

L’accensione sarà consentita nel rispetto dei limiti massimi previsti, ovvero sei ore e mezza giornaliere di funzionamento.