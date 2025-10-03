Gaza, studenti in piazza a Biella FOTO e VIDEO

Anche gli studenti biellesi sono scesi in piazza per Gaza, questa mattina venerdì 3 ottobre. Prima è arrivato qualche ragazzo, poi qualche altro, alcuni a gruppo dalla sede del liceo di via Covour, dal Liceo Sella, dal Villaggio Lamarmora, e alla fine in Piazza Duomo si sono radunati i ragazzi che hanno scelto di non entrare in classe e di partecipare alla manifestazione di solidarietà per Gaza e l’equipaggio della Global Sumud Flotilla. Tra loro anche qualche docente che ha aderito all'iniziativa.

Striscioni e cori tra i ragazzi e le ragazze nel corteo e in piazza, per la dimostrazione di solidarietà che ancora oggi continuerà con diversi appuntamenti come quello ai giardini Zumaglini alle 17,30.

L’ASL di Biella ha comunicato che nella giornata di oggi venerdì 3 ottobre potrebbero non essere garantite le prestazioni ordinarie, mentre saranno assicurati i servizi di urgenza ed emergenza, come previsto dalle regolamentazioni di settore.