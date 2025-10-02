 / Valli Mosso e Sessera

Valli Mosso e Sessera | 02 ottobre 2025, 10:00

Valdilana, proseguono i lavori: ora c'è un nuovo manto stradale

Valdilana, proseguono i lavori: ora c'è un nuovo manto stradale (foto dalla pagina Facebook di comune di Valdilana)

Nel comune di Valdilana sono terminati i lavori di scarifica e ripristino del manto stradale lungo la strada comunale che parte da via Sella e attraversa le frazioni Mongiachero, Buccio, Picco, località Castello, via Scuole e strada comunale di frazione Grassi. Lo rende noto l'amministrazione sui propri canali social: “In concomitanza sono stati eseguiti interventi di ripristino su piccole aree di accesso, tra cui l’area antistante le Scuole Primarie di Mosso e la zona pubblica di frazione Campore”.

g. c.

