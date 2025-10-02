Nasce a Biella “Filo di Voce”: spazio di ascolto e supporto LGBT+

Dal 1° ottobre è attivo sul territorio un nuovo servizio gratuito e dedicato a chi vive o si confronta con tematiche legate al mondo LGBT+. Si chiama “Filo di Voce” ed è gestito dalle associazioni Il Groviglio e ARCI Biella Ivrea Vercelli, con il sostegno dell’Unione Europea attraverso l’azione Connecting Spheres.

Il servizio si rivolge non solo alle persone LGBT+, ma anche a familiari, conoscenti ed educatori che abbiano bisogno di orientamento o supporto. Un’attenzione particolare è riservata all’identità di genere, con percorsi di ascolto rivolti a persone transgender e non binarie.

Filo di Voce è raggiungibile 24 ore su 24 tramite sito web (filodivoce.arcipiemonte.it) o via telefono e WhatsApp al numero 353 486 4036. Gli appuntamenti in presenza vengono concordati successivamente al primo contatto.

Lo spazio di ascolto si avvale di volontari formati, della collaborazione con professionisti come psicologi ed endocrinologi e di una rete di realtà associative, garantendo così un sostegno completo, inclusivo e anonimo.