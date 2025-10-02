Fondo sostegno allo studio Luigi Squillario, a Biella deliberati 102.000 euro a sostegno dell’inclusione scolastica

Ammonta a 102.000 mila euro l’importo stanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella attraverso il Fondo di sostegno allo studio Luigi Squillario per permettere a bambini/e e ragazzi/e in situazioni di difficoltà di accedere all’istruzione e valorizzare le proprie potenzialità attraverso lo studio. Il Fondo è dedicato alla memoria dell’Avv. Luigi Squillario, Presidente per 23 anni della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, che aveva particolarmente a cuore il tema del diritto allo studio e del contrasto alla povertà educativa.

“A cinque anni dalla sua scomparsa la memoria dell’Avv. Squillario è più viva che mai – commenta il Presidente Michele Colombo – la chiarezza della sua vision, che già trent’anni fa aveva individuato nella formazione di qualità la chiave di volta dello sviluppo del territorio, riecheggia nelle sue opere, a partire dalla biblioteca di Città Studi, vero punto di riferimento per i nostri studenti e studentesse. Il fondo di sostegno allo studio che la Fondazione ha voluto dedicargli è un tributo alla memoria di un grande uomo e studioso ma è anche e soprattutto un investimento sul futuro dei giovani biellesi. Se anche un solo talento, fiorito in situazioni di difficoltà, non andrà disperso grazie a questo progetto siamo sicuri che il bando avrà raggiunto il suo scopo”.

Il bando si inserisce come azione strategica nell’ambito delle azioni di rafforzamento dell’Area educazione e ricerca affiancando gli altri percorsi attivati come il Bando “Generare educando”, il bando “Educazione” e i progetti “Muse alla lavagna” e “Muse a Olimpia” oltre naturalmente tante progettualità intraprese da Città Studi e Cascina Oremo. In un contesto sempre più caratterizzato da disparità economiche, povertà educativa e difficoltà delle famiglie a far fronte alle necessità dei figli il fondo Squillario contribuisce dunque a cercare di attenuare le crescenti problematiche dei ragazzi, in particolare in situazioni socioeconomiche più difficili. Oltre a percorsi di sostegno alla dispersione scolastica e di contrasto al disagio psicologico, prioritari nell’ambito del bando, sono stati inseriti percorsi di arricchimento delle competenze trasversali (dalla musica all’inglese, dalla pet theraphy al team building), e interventi di inclusione linguistica degli studenti stranieri. Restano inoltre presenti come ambiti di intervento del bando anche le azioni a sostegno dei casi più difficoltosi e l’aiuto per l’acquisto di materiali. Grazie a questo bando, dunque, la Fondazione favorisce l’accesso a un'istruzione di qualità indipendentemente dalle condizioni economiche ai bambini/e e ragazzi/e biellesi.

Gli interventi proposti intendono perseguire le seguenti finalità:

- supporto e miglioramento delle competenze di base degli studenti in media grave difficoltà e in stato di fragilità sociale e/o economica;

- consolidamento e recupero di competenze per gli studenti, con particolare attenzione a quelli che hanno evidenziato difficoltà di gestione della didattica e dell’apprendimento;

- ampliamento dell’offerta formativa con attività extra curriculari.

La Fondazione con questo intervento contribuisce al raggiungimento dei seguenti Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite:

− Obiettivo 4 Istruzione di qualità

− Obiettivo 10 Ridurre le disuguaglianze

Questo l’elenco completo dei contributi assegnati:

Bando “Fondo Sostegno allo Studio Luigi Squillario” (TOTALE € 102.000,00)

€ 6.000,00 Istituto Comprensivo Biella III – Biella, per la realizzazione del progetto Fuoriclasse 2025-26;

€ 6.000,00 Istituto Comprensivo "San Francesco D'Assisi" – Biella, per la realizzazione del progetto Artisti si diventa;

€ 6.000,00 Istituto Comprensivo di Mongrando – Mongrando (Bi), per la realizzazione del progetto Parole in movimento;

€ 6.000,00 Istituto Comprensivo "Cesare Pavese Candelo-Sandigliano" – Sandigliano (Bi), per la realizzazione del progetto Teniamoci per mano!;

€ 6.000,00 Istituto Comprensivo di Cossato – Cossato (Bi), per la realizzazione del progetto Parole per cambiare;

€ 6.000,00 Istituto Comprensivo Gaglianico – Gaglianico (Bi), per la realizzazione del progetto Sviluppo del potenziale degli studenti: supporto alle fragilità e competenze per il benessere - anno scolastico 2025/2026;

€ 4.500,00 I.I.S. Eugenio Bona – Biella, per la realizzazione del progetto Oltre la cattedra: benessere educativo con la pet therapy e l’equitazione;

€ 4.500,00 Istituto Comprensivo Pray – Pray (Bi), per la realizzazione del progetto La scuola in movimento;

€ 4.500,00 Istituto Comprensivo di Vigliano Biellese – Vigliano Biellese (Bi), per la realizzazione del progetto di alfabetizzazione alunni stranieri;

€ 4.500,00 Istituto La Marmora Fratelli delle Scuole Cristiane – Roma, per la realizzazione del progetto Non uno di meno;

€ 4.500,00 I.I.S.G. e Q. Sella – Biella, per la realizzazione del progetto Rimuovere gli ostacoli

€ 4.500,00 Big Picture Learning Italia – Biella, per la realizzazione del progetto Advisory - una disciplina per l'ascolto;

€ 4.500,00 Istituto Comprensivo di Valdilana – Pettinengo – Valdilana (Bi), per la realizzazione del progetto Cominciamo presto;

€ 4.000,00 I.I.S. Gae Aulenti – Biella, per la realizzazione del progetto Azioni presso Cascina Oremo per il benessere degli alunni con disabilità: promozione del benessere psicofisico, della consapevolezza corporea e dell'autonomia nella sfera affettiva e sessuale;

€ 4.000,00 Istituto Comprensivo Biella II – Biella, per la realizzazione del progetto Ponti oltre le mura;

€ 4.000,00 Istituto Comprensivo E. Schiaparelli – Occhieppo Inferiore, per la realizzazione del progetto Parole ponte: orizzonti di lingua e inclusione;

€ 3.000,00 Istituto Comprensivo di Cavaglià – Cavaglià (Bi), per la realizzazione del progetto Yogando;

€ 3.000,00 Asilo Infantile Ottavio Rivetti – Sala Biellese (Bi), per la realizzazione del progetto English & harmony: l'inglese come ponte per l'integrazione e lo sviluppo armonico;

€ 3.000,00 Istituto Comprensivo Andorno Micca – Andorno Micca (Bi), per la realizzazione del progetto Cresciamo insieme;

€ 3.000,00 Istituto Fratelli Viano da Lessona – Brusnengo (Bi), per la realizzazione del progetto Supporti-ámici;

€ 3.000,00 Liceo del Cossatese e Valle Strona – Cossato (Bi), per la realizzazione del progetto Uno x uno;

€ 2.500,00 Istituto Comprensivo Valdengo – Valdengo (Bi), per la realizzazione del progetto Un ponte tra culture per il successo formativo;

€ 2.500,00 Asilo Infantile Bardi Crida Castellano – Camburzano (Bi), per la realizzazione del progetto Ampliamento dell'offerta formativa scuola dell'infanzia Bardi Crida Castellano a.s. 2025-26;

€ 2.500,00 Fondazione Albertina e Giovanni Rivetti – Valdengo (Bi), per la realizzazione del progetto Support me IV edizione.

Come si evince dall’elenco delle richieste un’esigenza importante delle scuole supportata dal bando è quella relativa all’integrazione, soprattutto linguistica, di alunni stranieri per i quali sono stati attivati percorsi di alfabetizzazione. Numerosi anche i progetti volti ad arricchire l’offerta didattica con esperienze e elaboratori di vario tipo, corsi di yoga, equitazione e psicomotricità e interventi mirati all’inclusione scolastica attraverso percorsi di recupero personalizzato degli alunni.

“Questo bando è per noi importantissimo perché è pienamente in linea con la scelta della scuola di dotarsi di un docente di supporto e aiuto per esigenze diverse ed è inoltre in linea con i principi di una scuola cristiana, cattolica e lassalliana che deve sostenere gli alunni con bisogni educativi speciali in un progetto educativo in cui le differenze diventano una ricchezza e si vuole garantire una crescita armoniosa di tutti. Sono infatti in aumento i casi di bambini e ragazzi che hanno necessità a cui dare delle risposte concrete e personalizzate e grazie alle risorse del bando Squillario è possibile farlo” sottolinea la Direttrice dell’Istituto La Marmora Fratelli delle Scuole Cristiane Daniela Rosso.

“L’Istituto Comprensivo di Gaglianico persegue l’obiettivo fondamentale di offrire un percorso formativo arricchito e personalizzato, impegnandosi a sviluppare il pieno potenziale degli studenti e a rafforzarne le competenze cognitive, culturali ed emotive, in perfetta sintonia con gli obiettivi strategici della Fondazione. Grazie al generoso contributo di 6.000 euro stanziati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, l'Istituto è ora in grado di potenziare concretamente i servizi di supporto, con un impatto diretto sul benessere e sull'apprendimento della comunità scolastica. Questo finanziamento, infatti, permetterà di attivare percorsi mirati di recupero e potenziamento, affiancati da attività extracurricolari e da innovative metodologie inclusive. Tali azioni sono specificamente concepite per sostenere gli alunni in difficoltà o in condizioni di fragilità sociale ed economica, garantendo a tutti pari opportunità formative e contribuendo a colmare eventuali lacune. Inoltre, il sostegno della Fondazione consentirà di agire sul fronte del benessere emotivo e psicologico degli studenti, un aspetto cruciale per una crescita armonica. Saranno attivati interventi di psicomotricità per l’infanzia e, in risposta a un bisogno sempre più sentito, verrà istituito uno sportello psicologico. Questi servizi sono fondamentali per la prevenzione del disagio, offrendo ai ragazzi e alle loro famiglie strumenti concreti per affrontare le fragilità personali e promuovendo un ambiente scolastico più sereno e attento. Il contributo si estenderà anche all'acquisto di libri e materiali didattici all'avanguardia e al sostegno di azioni formative per i docenti, assicurando che l'intero percorso educativo sia costantemente aggiornato e di alta qualità. In definitiva, l’Istituto Comprensivo di Gaglianico, grazie a questa collaborazione, rafforza il proprio impegno nel contrasto alle fragilità e si afferma come promotore del benessere globale di ogni suo alunno, contribuendo attivamente al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030” dichiara Lorenzo Zampieri Dirigente Scolastico I.C. Gaglianico.