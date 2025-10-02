Flash mob davanti all'ospedale per i 1677 sanitari uccisi a Gaza FOTO e VIDEO

Un flash mob per il popolo palestinese e i 1677 sanitari uccisi a Gaza. Sono queste le motivazioni che hanno spinto molti biellesi a darsi appuntamento questa sera, 2 ottobre, di fronte all'ingresso principale dell'Ospedale degli Infermi di Ponderano. Un'iniziativa aperta a tutta la cittadinanza e organizzata in altri nosocomi d'Italia.

Come riportato dalla rete organizzatrice della manifestazione, #digiunogaza, in tale occasione sono stati letti i tanti nomi degli operatori sanitari morti in questi anni con l'accensione di torce, lumini e lampade per illuminare simbolicamente la notte su Gaza. “Un segno di toccante vicinanza per denunciare la grave situazione in atto e un invito a non voltarsi dall'altra parte” come dichiarato da alcuni dei presenti.

Secondo quanto affermato dalla portavoce, sono diversi i membri dell'ospedale che hanno iniziato già da giorni il digiuno di solidarietà. La manifestazione si è svolta in un'atmosfera di pace e serietà. Molte sono state le società come la Domus che hanno partecipato numerose.