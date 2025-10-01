 / Cronaca dal Nord Ovest

Cronaca dal Nord Ovest | 01 ottobre 2025, 17:00

Dal Nord Ovest - Uomo disperso ritrovato nei boschi in grave stato di ipotermia

uomo disperso

Uomo disperso ritrovato nei boschi in grave stato di ipotermia (foto di repertorio)

Ritrovato in grave stato di ipotermia in un'area boschiva vicino all'ospedale di Lanzo un uomo che risultava disperso dalla mattinata di lunedì.

Non appena ritrovato è stato affidato alle cure dei sanitari del 118 intervenuti con il servizio regionale di elisoccorso. L'uomo è stato trasportato all'ospedale Molinette di Torino in codice rosso.

Alle ricerche hanno partecipato la croce rossa, i vigili del fuoco, i carabinieri e la protezione civile. È intervenuta anche in supporto il mezzo di soccorso avanzato di Lanzo.

Dalla redazione di Torino

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore