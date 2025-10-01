Buona la prima per il Teens Basket Biella che vince contro un ostico Campus Piemonte Alba con il punteggio di 93 a 87 dopo un tempo supplementare davanti ad un numerosissimo pubblico.

La partita, come ci si aspettava, è stata in bilico fino alla fine nonostante il massimo vantaggio di 19 punti a metà terzo quarto quando il vantaggio sembrava far presagire una vittoria più semplice; invece, grazie ad una percentuale importante da tre, i cuneesi si sono riportati a contatto fino addirittura a sorpassare i ragazzi del Teens. I lanieri non hanno mai mollato e la voglia di vincere la partita é stata determinante grazie ad un tempo supplementare al limite della perfezione: 17 a 11 il parziale che ha regalato i primi 2 punti alla classifica.

Da segnalare che tutti i giocatori scesi in campo sponda Teens sono andati a referto e questo segnala una coesione di gruppo ed una profondità del roster davvero importante. ll bene comune e il divertirsi giocando e soffrendo tutti assieme sono gli ingredienti preparati dallo staff in modo meticoloso e la pozione ha avuto, alla prima partita, gli effetti voluti. Avanti così, la strada sarà lunga e tortuosa così come quella che attende il Teens già sabato prossimo impegnato a Lerici con palla a due alle 20.30.