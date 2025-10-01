Nuovo presidio a Biella per Gaza: “Cessate il fuoco”

Nuovo presidio a Biella con l'obiettivo di sensibilizzare le coscienze sulla situazione a Gaza.

Nella prima serata di oggi, 1° ottobre, circa 50 persone si sono ritrovate tra piazza Vittorio Veneto e i Giardini Zumaglini per chiedere ancora una volta il cessate il fuoco, oltre a commentare i recenti sviluppi degli scenari di guerra e di stretta attualità. Presenti anche striscioni, bandiere della pace e vessilli del popolo palestinese. A presidiare l'area, a debita distanza, le forze dell'ordine.