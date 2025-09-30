Festa di San Michele Arcangelo, patrono della Polizia: l'intervista a Delia Bucarelli, Questore di Biella FOTO e VIDEO

Quest’anno si è registrata una partecipazione senza precedenti: più di 250 sono stati gli alunni delle scuole elementari, medie, e superiori di vari istituti cittadini che nella mattinata di ieri, lunedì 29 settembre, hanno avuto la possibilità di conoscere i poliziotti della Questura di Biella e delle Specialità della Stradale, Postale e Scientifica che con i loro stand hanno fatto toccare con mano le attività che giornalmente svolgono.

In particolare, gli studenti hanno avuto la possibilità di simulare un caso operativo come un furto di auto e diventare così poliziotti per un giorno della Polizia Scientifica, lavorando per cercare impronte digitali e ogni piccolo indizio utile per individuare l’autore del reato e risolvere il caso. Si sono cimentati poi in un “giro in automobile” affrontando un percorso con tanto di indicazioni stradali e regole sulla circolazione, mettendosi alla prova, grazie a una maschera in dotazione alla Polizia Stradale, che simula lo stato di alterazione alcolica tramite la realtà virtuale. E di I.A., Intelligenza Artificiale, hanno parlato con la Polizia Postale, utilizzando applicazioni in grado di modificare le immagini e osservando come può operare un hacker e i rischi che questo comporta.

La festa è continuata anche nel pomeriggio, quando i poliziotti hanno accolto oltre che i ragazzi dell’oratorio e dell’associazione A.GEN.D.A. anche i figli di tutti gli uomini e delle donne della Polizia di Stato.

Grande entusiasmo ha registrato la presenza dei poliziotti Artificieri con le loro dimostrazioni su come affrontano le loro attività quotidiane ma anche la presenza dei cani poliziotto.

Ma non solo i ragazzi e i bambini hanno partecipato a questa festa ma anche tanti cittadini appassionati o incuriositi dalle diverse attività e, in particolare, dalla presenza della Lamborghini della Polizia di Stato, Supercar utilizzata per attività delicate e importanti come il trasporto di organi, e dallo storico sidecar della Polizia, cimelio prezioso per raccontare la storia della Polizia di una volta.

Una festa riuscita perfettamente!