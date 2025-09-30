“Biella in scena 2025-2026": presentata in Biblioteca la stagione teatrale e cinematografica FOTO

La stagione teatrale “Biella in scena” 2025-2026, promossa e sostenuta dal Comune di Biella e realizzata dall’Associazione Il Contato del Canavese, si appresta ad appassionare ancora una volta il pubblico biellese. Gli spettacoli andranno in scena al Cinema-Teatro Odeon a partire da novembre e fino al mese di maggio.

La presentazione della stagione, aperta alla cittadinanza, si è svolta oggi alle ore 18:00 presso la Biblioteca di Biella, gremita di pubblico.

Tra i nomi degli artisti che andranno in scena sul palco dell’Odeon quest’anno figurano Giovanni Storti, Katia Follesa, Luca Bizzarri, Flavio Insinna e Claudio Bisio.

L’Assessore alla Cultura Sara Gentile ha illustrato al pubblico le novità della proposta teatrale e cinematografica, evidenziando l’impegno dell’Assessorato nel promuovere il programma cinematografico e nel sostenere un’offerta culturale accessibile e di qualità. «Per noi è un modo per tornare ad appassionarci e vivere insieme il cinema e condividerlo. L’idea è sempre questa: condividere belle serate insieme», ha sottolineato l’Assessore. A corredo, sono stati ricordati i risultati della passata stagione (circa novemila presenze e oltre quattrocento abbonamenti).

Il calendario teatrale è stato illustrato da Ballarati, che ha ripercorso i principali appuntamenti della stagione e le collaborazioni in corso. Continuerà, in particolare, la collaborazione con Sordevolo: tra gli eventi in evidenza, il concerto di Claudio Baglioni.

Accanto al cartellone teatrale, nei mesi di ottobre–dicembre verrà proposto al Cinema Mazzini di Biella un ciclo di dieci grandi classici a prezzo scontato (tra i titoli: Lo sceicco bianco (1952), Ladri di biciclette (1948), Metropolis (1927) e Il grande Lebowski (1998)). Nel 2026 è inoltre prevista una rassegna di cinema all’aperto nel Chiostro di San Sebastiano. Gli spettacoli all’aperto si terranno tra il 15 giugno e il 2 agosto 2026.

Sono stati annunciati ulteriori appuntamenti: l’8 febbraio il ritorno di Pintus al Forum e la presenza di Pablo Trincia tra gli eventi più attesi del programma.