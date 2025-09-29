 / Valli Mosso e Sessera

Tante persone in Valsessera per il magico concerto nei boschi del Rifugio Moglietti

Tante persone in Valsessera per il magico concerto nei boschi del Rifugio Moglietti (foto di Ermanno Orsi)

Grande afflusso di persone in Valsessera per il tradizionale concerto “...sul le soglie del bosco” del Corpo Musicale Giuseppe Verdi di Coggiola. L'evento è andato in scena alle 15 di ieri, domenica 28 settembre, tra gli alberi circostanti il Rifugio Moglietti. A dirigere il maestro Andrea Vaudano, con i racconti di Marcello Vaudano, Alessandro Orsi e Tiziano Bozio Madè. 

