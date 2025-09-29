Tante persone in Valsessera per il magico concerto nei boschi del Rifugio Moglietti

Grande afflusso di persone in Valsessera per il tradizionale concerto “...sul le soglie del bosco” del Corpo Musicale Giuseppe Verdi di Coggiola. L'evento è andato in scena alle 15 di ieri, domenica 28 settembre, tra gli alberi circostanti il Rifugio Moglietti. A dirigere il maestro Andrea Vaudano, con i racconti di Marcello Vaudano, Alessandro Orsi e Tiziano Bozio Madè.
lunedì 29 settembre
domenica 28 settembre
sabato 27 settembre
venerdì 26 settembre
