"Reunion" ex allievi scuole tecniche di Campiglia Cervo e Rosazza FOTO

Dopo molti anni gli ex allievi delle Scuole Tecniche si sono ritrovati per trascorrere una giornata insieme all'insegna dei ricordi dei bei tempi passati.

Dopo il ritrovo presso i locali della Scuola con ben 46 presenze di cui 25 ex allievi un piccolo rinfresco i saluti degli organizzatori e la lettura di alcune lettere veramente commuoventi la comitiva ha raggiunto la chiesa adiacente alle Scuole per partecipare alla Santa Messa.

La cerimonia si è poi conclusa con un ottimo pranzo presso il Ristorante Asmara e tra una portata e l'altra non sono mancati i racconti dei vecchi tempi e delle esperienze degli ex allievi in tutto il mondo.

Il Presidente della Scuola ringrazia Don Paolo, Martina, Bruno ed in special modo Carla che ha reso questa festa da normale ad una festa carica di sorprese e grandi emozioni.

Un grazie infine a tutti i partecipanti ed al team del Ristorante, veramente gentile.

Il prossimo appuntamento sarà tra 2 anni.