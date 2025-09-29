Dino Gentile in Giappone, a Kiryu un incontro per rinnovare il gemellaggio con Biella

Nel corso di un recente viaggio privato in Giappone, Dino Gentile ha incontrato il sindaco della città di Kiryu, Keiji Araki, portando i saluti del sindaco di Biella, Marzio Olivero, e dell'intera amministrazione comunale.

Le due città tessili sono gemellate dal 1965 e nel corso degli anni si sono svolte significative occasioni di incontro su temi culturali ed economici. All’ospite biellese sono state mostrate come gioielli di famiglia una storica azienda artigianale di tessuti pregiati per kimoni ed il locale Museo del Tessile che ricostruisce in parallelo storia e sviluppo del territorio.

Riaffermando i valori che legano la città della lana alla città della seta, Gentile ha espresso l’augurio di mantenere vivo il legame di gemellaggio, promuovendo momenti di conoscenza e relazione, con l’utilizzo prioritario dei canali digitali, a partire da iniziative in ambito scolastico, dell’alta formazione e dei rispettivi sistemi economico-produttivi.