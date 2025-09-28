Vuoi diventare radioamatore?: Il 3 ottobre parte un corso con ARI di Trivero

Come si diventa radioamatore ? si deve superare un semplice esame di radiotecnica e normative presso il MIMIT (Ministero delle Imprese e del Made in Italy) del tuo capoluogo di Regione

Superato l’esame il candidato riceve una patente e successivamente il nominativo, tramite il quale potrà trasmettere, utilizzando le frequenze attribuite al servizio di radioamatore, per collegare altri radioamatori sparsi in tutto il mondo.

Il nominativo è il nome in codice del radioamatore e viene utilizzato quando si fanno i collegamenti. Il nominativo è composto da lettere e cifre che definiscono la nazione e la regione di appartenenza

Il radioamatore opera anche per la Protezione Civile, mettendo a disposizione dei suoi concittadini le sue conoscenze in materia di radio telecomunicazioni

Qual è il ruolo della nostra Associazione ? con inizio dal 3 ottobre 2025 tutti i venerdì non festivi dalle ore 21-00 alle 23-00 è possibile frequentare il corso per la preparazione all’esame di radiotecnica e normative come sopra indicato

Il corso ha una durata di circa 8 mesi

L’Associazione prepara il corso in modo semplice, comprensivo, efficace e capace di essere compreso anche da chi non ha effettuato studi specifici di radiotecnica

Il costo del corso sarà comunicato al momento dell’iscrizione

Hai bisogno di ulteriori informazioni ? telefona al 347 905 7817

Ti aspettiamo il 3 ottobre 2025