Pagine in Viaggio ODV: l’associazione che porta i libri in movimento

Circa un anno fa un gruppo di appassionati di libri con la voglia di condividere la propria esperienza ha deciso di creare una nuova associazione di volontariato dal nome promettente: “PAGINE IN VIAGGIO ODV”.
Il programma è racchiuso nel suo nome: noi volontari viaggiamo attraverso il territorio biellese per contribuire a diffondere la passione per i libri, la cultura e le arti consapevoli che la parola scritta, narrata e tutto ciò che l’uomo ha creato col suo ingegno e la sua fantasia siano uno strumento potentissimo di crescita personale e diano l’opportunità ad ognuno di noi di arricchire il proprio spirito e allargare i propri orizzonti.
Le prime collaborazioni sono nate con alcune biblioteche, scuole e centri estivi con cui abbiamo gestito letture per i più piccoli e creazioni di laboratori interdisciplinari. Inoltre possiamo offrire supporto alle biblioteche locali proponendo eventi culturali e conferenze a tema.
Uno dei nostri punti di forza è la conoscenza approfondita del gestionale del Polo bibliotecario Biellese, acquisita grazie a una lunga esperienza di volontariato. Siamo a disposizione per turni e/o sostituzioni, anche temporanee, nelle biblioteche al fine di garantire la continuità dei servizi alla comunità.
Non è mai troppo presto, né troppo tardi per innamorarsi dei libri.
Vi invitiamo a scoprire la nostra associazione e a viaggiare con noi curiosando sulla nostra pagina Facebook. Chiunque voglia poi contattarci per informazioni, approfondimenti o per concordare una collaborazione, scriva a:
associazionepagineinviaggio@gmail.com
oppure chiama il numero 351.3975816
“Con un libro in mano viaggi ovunque, senza muoverti di un passo”
Circa un anno fa un gruppo di appassionati di libri con la voglia di condividere la propria esperienza ha deciso di creare una nuova associazione di volontariato dal nome promettente: “PAGINE IN VIAGGIO ODV”.