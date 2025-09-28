Incontri con le agenzie del lavoro all’Informagiovani di Cossato

Anche per il mese di ottobre l’Informagiovani di Cossato organizza incontri con le agenzie del lavoro del territorio: Randstad, Synergie e Atempo di Biella.

Questi incontri, che integrano il servizio di orientamento al lavoro quotidianamente offerto dall’Informagiovani, favoriscono un contatto diretto tra giovani candidati e aziende, facilitando l’incontro tra domanda e offerta e permettendo alle agenzie di conoscere profili interessati a nuove opportunità professionali.

I colloqui si svolgeranno presso gli uffici dell’Informagiovani di Cossato, Villa Ranzoni, Via Ranzoni 24, nelle seguenti date di ottobre 2025:

Randstad – martedì 21/10, dalle 09:15 alle 11:45

Synergie – giovedì 23/10, dalle 14:45 alle 17:45

Atempo – venerdì 24/10, dalle 09:15 alle 12:30

L’Ufficio offre inoltre supporto ai giovani candidati per la redazione del curriculum vitae e altre consulenze professionali.

Per partecipare è necessario prenotare un appuntamento scrivendo a informagiovani@comune.cossato.bi.it<svg class="block h-[0.75em] w-[0.75em] stroke-current stroke-[0.75]" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" fill="currentColor" viewbox="[object SVGAnimatedRect]" height="[object SVGAnimatedLength]" width="[object SVGAnimatedLength]"><path d="M14.3349 13.3301V6.60645L5.47065 15.4707C5.21095 15.7304 4.78895 15.7304 4.52925 15.4707C4.26955 15.211 4.26955 14.789 4.52925 14.5293L13.3935 5.66504H6.66011C6.29284 5.66504 5.99507 5.36727 5.99507 5C5.99507 4.63273 6.29284 4.33496 6.66011 4.33496H14.9999L15.1337 4.34863C15.4369 4.41057 15.665 4.67857 15.665 5V13.3301C15.6649 13.6973 15.3672 13.9951 14.9999 13.9951C14.6327 13.9951 14.335 13.6973 14.3349 13.3301Z"></path></svg> o telefonando in orario di apertura agli uffici: 015 9893532 / 531 / 530.