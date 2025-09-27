Voli, via libera ai cani in cabina: ci sarà posto per l'orso biellese?

È recente la notizia che i cani di taglia medio-grande potranno viaggiare in cabina anche sui voli italiani. La svolta arriva con nuove linee guida dell’aviazione civile che superano la soglia storica degli 8–10 chili e, al tempo stesso, impongono regole stringenti per garantire sicurezza e convivenza a bordo. Non è un “liberi tutti”: è un cambiamento ordinato.

La normativa prevede che l’adesione sia facoltativa per le compagnie aeree, chiamate a definire procedure operative e a indicare su quali rotte offriranno il servizio. Quando il vettore aderisce, il cane prende posto accanto al finestrino, mai nelle file delle uscite di emergenza, e viene contenuto in trasportino omologato o con imbracatura agganciata alla cintura. Durante rullaggio, decollo, atterraggio e in caso di turbolenza il vincolo deve rimanere in tensione, proprio come la cintura di un passeggero. Ogni compagnia stabilisce un numero massimo di animali per volo e può predisporre zone cuscinetto per proteggere chi soffre di allergie o ha timori; l’equipaggio conserva la facoltà di riassegnare i posti per motivi di sicurezza.

Resta a carico del proprietario la responsabilità del comportamento dell’animale e la corretta documentazione sanitaria: passaporto, microchip e vaccinazioni in regola. Alcune procedure potranno richiedere museruola o tappetini assorbenti. I cani guida e di assistenza continuano a godere delle tutele già previste. Se l’aeromobile non consente un posizionamento conforme, o se il cane risulta aggressivo o fonte di disturbo non gestibile, l’imbarco può essere negato o revocato: il primato resta la sicurezza del volo.

Quanto all’orso biellese, resti pure dove la natura lo ha messo: nei boschi. In cabina, per regolamento, volano i cani — educati, assicurati alla cintura e talvolta più silenziosi dei bipedi in modalità “vivavoce”. E voi, lettori biellesi: questa apertura ai cani in cabina vi convince o vi lascia perplessi? Allergie e timori saranno trascurabili?