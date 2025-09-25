Lieto fine a Salussola, salvato un gattino dai Vigili del Fuoco

Un gattino un po' troppo avventuroso è stato il protagonista di una storia a lieto fine nel pomeriggio di oggi, 25 settembre, a Salussola.

I Vigili del Fuoco di Biella sono intervenuti per soccorrere il piccolo felino, rimasto incastrato in una grondaia ma la vicenda ha preso una piega inaspettata. Allertati dai proprietari di un'abitazione, la squadra si è precipitata sul posto per liberarlo ma l'animale era riuscito a incastrarsi nella grondaia di un gazebo esterno.

Una volta giunti, però, l'hanno trovato già libero. Forse spaventato dal rumore, era riuscito a divincolarsi, ma si era cacciato in un'altra situazione pericolosa: era rimasto bloccato in una zona ricca di rovi e cespugli spinosi.

Con cautela e professionalità, i Vigili del Fuoco hanno recuperato il micio e, dopo essersi assicurati che stesse bene, l'hanno affidato ai padroni di casa. La loro prontezza ha evitato il peggio e riportato il gattino al sicuro tra le braccia dei suoi proprietari.