Vigliano, ultimo appuntamento per Bussole Musicali

Venerdì 26 settembre, alle 18, presso la Biblioteca Civica Aldo Sola di Vigliano Biellese, ultimo appuntamento di Bussole Musicali con la musica d’arte. Il progetto dell’Associazione Tessiture sonore, invitata dal consiglio di biblioteca di Vigliano Biellese, ha portato in biblioteca esperti nei diversi generi musicali: jazz, musica pop, musica per bambini, musica sacra, musica metallica.

Domani il maestro Daniele Vineis proporrà l’ascolto e l’analisi di brani della tradizione classica e contemporanea per addentrarsi in modo semplice e divulgativo delle tecniche del comporre musicale per apprezzare e comprendere meglio i grandi capolavori. In questa occasione verrà inoltre presentato il libro: Inventare con Debussy, Stravinsky, Schoenberg di Daniele Vineis e Gabriele Greggio. L’incontro è gratuito e non occorre la prenotazione.

Redazione g. c.

