A Biella la giornata di Clean Up a favore dell'ambiente, raccolti quasi 340 litri di rifiuti FOTO

Tornano le giornate a favore dell'ambiente targate Clean Up. L'evento ha avuto luogo sabato scorso con i volontari che si sono dati appuntamento alla Fons Vitae di Biella, poi partiti alla volta del parcheggio dell'ex ospedale. In due ore di attività sono stati raccolti circa 340 litri di rifiuti, quasi tutti nascosti nelle aiuole. Nel dettaglio: 110 litri di materiali leggeri, 150 di indifferenziato, 10 di carte e 70 di vetro.

“Come sempre, abbiamo trovato bottiglie di vetro, bottigliette d’acqua e lattine – spiegano i responsabili - Di particolare un vaso di vetro rotto, una catena, due spille, un anello, la testa di una scopa e un mocio. Ancora una volta un ringraziamento è andato al Comune per la disponibilità a ritirare e conferire all’ecocentro quanto raccolto, oltre a chi voluto condividere questi momenti rivolti alla salute del nostro pianeta”.