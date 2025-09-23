Candelo, Irene Viana è il nuovo presidente della Pro Loco: “Nuovi progetti nel ricordo di Cristian Bonifacio”

La Pro Loco di Candelo annuncia ufficialmente la nomina di Irene Viana come nuova presidente dell’associazione. La decisione è stata presa questa sera durante la riunione del Consiglio Direttivo, che ha visto i membri esprimere fiducia e sostegno verso la nuova presidente.

Con questa elezione, la Pro Loco di Candelo prosegue il suo percorso di valorizzazione della città, delle tradizioni e delle attività legate al Ricetto di Candelo, puntando a rafforzare ulteriormente il legame con cittadini, volontari e istituzioni.

“Accolgo con entusiasmo e senso di responsabilità questo incarico – ha dichiarato Irene Viana –. Desidero innanzitutto ricordare Cristian Bonifacio, che con grande dedizione e impegno ha guidato la Pro Loco negli ultimi anni, contribuendo in maniera determinante alla valorizzazione del Ricetto di Candelo e alla crescita delle nostre iniziative. Il mio obiettivo sarà quello di proseguire su questa strada, consolidando quanto costruito e valutando lo sviluppo di nuovi progetti capaci di coinvolgere e far crescere la comunità attorno al Ricetto e al territorio biellese”.

Il Consiglio Direttivo, nel rinnovare il proprio impegno, ha voluto ringraziare i soci e i volontari per la costante collaborazione e ha invitato tutti a continuare a partecipare alle attività che rendono il Ricetto di Candelo un punto di riferimento culturale, turistico e sociale.