A Palazzo dei Principi di Masserano ospite Michela Martignoni FOTO

Sabato 13 settembre, alle 18, al Palazzo dei Principi di Masserano si è svolto l’incontro mensile del “Noir a Palazzo". Con lo pseudonimo di Emilio Martini, Michela Martignoni (anche a nome della sorella coautrice Elena) ha presentato l'ultimo romanzo "Il numero 1". Un incontro molto stimolante che ha permesso ai numerosi appassionati di trame poliziesche di scoprire come nascono i personaggi del libro e aneddoti sulla scrittura. Il commissario Bertè, ispirato alla figura di un vero poliziotto, risolve brillantemente intricati casi di omicidio.

I quindici romanzi, pubblicati da Corbaccio tra il 2012 e il 2025, sono ambientanti prevalentemente in Liguria, fra Genova e Santa Margherita, ma anche a Capri