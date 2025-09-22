Maltempo, è ancora allerta gialla nel Biellese

Dal pomeriggio di ieri, domenica 21 settembre, la nostra regione è stata interessata da un marcato peggioramento del tempo con precipitazione diffuse e localmente abbondanti.

A delineare un quadro generale l'Arpa Piemonte in una nota stampa: “La prima fase del maltempo è stata caratterizzata da forti temporali che hanno colpito in particolare le pianure del Torinese e orientali. Dalla tarda serata le precipitazioni più intense si sono concentrate nei settori meridionali al confine con la Liguria. Nelle ultime 12 ore si sono osservate nell'Alessandrino piogge cumulate di 337 mm a Pareto, 265 mm a Ponzone Cimaferle, 237 mm a Ovada e 213 mm a Cairo Montenotte (SV). Nel resto della regione il massimo sulle 12 ore si è osservato a Fobello (VC) con 103 mm. Le abbondanti precipitazioni registrate nell’Alessandrino e nel Savonese hanno incrementato considerevolmente i livelli della Bormida e dell’Erro che nella mattinata hanno superato la soglia di pericolo rispettivamente a Piana Crixia e Mombaldone e a Cartosio. Si attende il passaggio della piena della Bormida che supererà il livello di guardia in mattinata a Cassine e nel primo pomeriggio ad Alessandria”.

Le condizioni del tempo rimarranno instabili sul Piemonte per alcuni giorni, per la presenza di un minimo di bassa pressione sulla Francia. “Oggi pomeriggio le zone occidentali e meridionali della regione vedranno una pausa più asciutta, mentre a nord-est proseguiranno temporali, localmente anche forti – prosegue Arpa - Domani saranno possibili piogge intermittenti, specialmente sulle zone occidentali; sulle zone montane e pedemontane del Torinese sarà possibile qualche picco anche forte, associato a temporali. Condizioni più stabili sono attese ad est. Mercoledì e giovedì è prevista ancora instabilità diffusa, con temperature in calo e prime possibili nevicate sulle Alpi attorno ai 1800-2000 m. Attualmente, l’onda di piena della Bormida sta transitando presso la sezione di Cassine con un livello superiore a quello di pericolo ed è attesa ad Alessandria a metà pomeriggio odierno con livelli prossimi alla soglia di pericolo. Gli importanti apporti della Bormida provocheranno l’incremento dei livelli del Tanaro a valle di Alessandria: si prevede il transito della piena con criticità moderata del Tanaro presso la sezione di Montecastello nel tardo pomeriggio di oggi”.

In considerazione del quadro attuale e previsto, il Centro Funzionale di Arpa Piemonte ha emesso un’allerta gialla per rischio idrogeologico sulle zone del Piemonte nordoccidentale (zone A,B, C e D), sulle pianure (I ed L) e nell’alessandrino (G e H) dove viene segnalato anche rischio idraulico per il passaggio dell’onda di piena della Bormida. Nelle aree evidenziate sono attesi locali allagamenti e isolati fenomeni di versante, nella G anche locali esondazioni.

Intanto, la Regione Piemonte, tramite la Sala operativa della Protezione civile, aperta fino alla mezzanotte, sta seguendo con attenzione la situazione creatasi in provincia di Alessandria dopo le piogge torrenziali della notte scorsa e di questa mattina. Particolare riguardo viene dedicata alle ricerche della donna dispersa a Spigno Monferrato, dove sono all’opera i Vigili del fuoco, e alla sistemazione alternativa delle 15 persone rimaste isolate in un campeggio.

Il presidente Alberto Cirio e gli assessori Marco Gabusi ed Enrico Bussalino evidenziano che “da stamattina stiamo monitorando la situazione attraverso il settore Opere pubbliche di Alessandria e con decine di volontari del coordinamento di Protezione civile, che insieme ai Comuni stanno lavorando per soccorrere le persone isolate e ripristinare la viabilità interrotta”. Non risultano al momento segnalazioni provenienti dalle altre province del Piemonte.