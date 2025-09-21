Sinistro tra tre mezzi a Cossato, coinvolto anche un trattore

Non ci sarebbero stati feriti nell'incidente stradale di Cossato che ha visto coinvolti ben tre mezzi.

È successo ieri sera, 20 settembre, a Castellengo: dalle prime ricostruzioni, affidate ai Carabinieri, si sarebbe verificato un tamponamento tra un trattore con rimorchio e un'auto per cause da accertare. A seguito dell'urto, l'autovettura si sarebbe scontrata con un furgone proveniente dal senso di marcia opposto.

Poco prima, sempre a Cossato, si sarebbe verificati altri due sinistri stradali a Cossato e Biella. In questo caso, sono giunti sul posto gli uomini della Polizia Stradale e gli agenti della Polizia Locale per la raccolta dei rilievi.