 / ATTUALITÀ

ATTUALITÀ | 21 settembre 2025, 15:30

Torna il maltempo nel Biellese, attese piogge molto forti

Emanata da Arpa Piemonte anche l'allerta gialla.

allerta maltempo

Torna il maltempo nel Biellese, attese piogge molto forti (foto di repertorio)

Torna il maltempo nel Biellese. A darne notizia l'Arpa Piemonte sul proprio sito web con una nota: “Dal pomeriggio di oggi, domenica 21 settembre, è atteso un peggioramento del tempo sul Piemonte. Sono previste piogge localmente forti sulle aree montane dal Torinese al VCO, anche a carattere di rovescio persistente o temporale. L'instabilità proseguirà lunedì e si concentrerà in particolare nella zona tra Biellese, VCO e zona dei laghi: su queste zone saranno possibili piogge molto forti, anche a carattere di temporale persistente o locale nubifragio”.

In considerazione del peggioramento e degli effetti sul territorio attesi, il Centro Funzionale di Arpa Piemonte ha emesso un’allerta gialla per rischio idrogeologico sulle zone del Piemonte nordoccidentale (zone A,B, C e D) a partire dal pomeriggio di oggi; nelle aree evidenziate sono attesi locali allagamenti e isolati fenomeni di versante.

g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore