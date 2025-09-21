Torna il maltempo nel Biellese, attese piogge molto forti

Torna il maltempo nel Biellese. A darne notizia l'Arpa Piemonte sul proprio sito web con una nota: “Dal pomeriggio di oggi, domenica 21 settembre, è atteso un peggioramento del tempo sul Piemonte. Sono previste piogge localmente forti sulle aree montane dal Torinese al VCO, anche a carattere di rovescio persistente o temporale. L'instabilità proseguirà lunedì e si concentrerà in particolare nella zona tra Biellese, VCO e zona dei laghi: su queste zone saranno possibili piogge molto forti, anche a carattere di temporale persistente o locale nubifragio”.

In considerazione del peggioramento e degli effetti sul territorio attesi, il Centro Funzionale di Arpa Piemonte ha emesso un’allerta gialla per rischio idrogeologico sulle zone del Piemonte nordoccidentale (zone A,B, C e D) a partire dal pomeriggio di oggi; nelle aree evidenziate sono attesi locali allagamenti e isolati fenomeni di versante.