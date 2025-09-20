“Biella Gioca in Giro”: ottimo riscontro per la terza edizione FOTO e VIDEO

Piazza Vittorio Veneto e i Giardini Zumaglini hanno ospitato oggi il primo appuntamento della terza edizione di “Biella Gioca in Giro”, manifestazione organizzata dal Gruppo Commercio e Turismo di CNA Biella con il patrocinio del Comune.

La novità di quest’anno è il calendario triplicato: oltre alla data odierna, il percorso proseguirà nel 2026 con due nuove tappe, a maggio e a luglio, che coinvolgeranno le zone nord e sud della città.

L’iniziativa punta a riportare bambini e ragazzi nelle piazze con sport, cultura e giochi, e a valorizzare il commercio locale. Venti associazioni hanno animato il pomeriggio, offrendo attività ed esibizioni. I partecipanti hanno completato un percorso a tappe con medaglia-ricordo finale.

«Biella Gioca in Giro nasce con un obiettivo semplice ma fondamentale: riportare vita e movimento nelle vie e nelle piazze della nostra città», ha spiegato Andrea Valentini, presidente di CNA Biella.

Il progetto è sostenuto dai commercianti associati a CNA Biella, che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione.