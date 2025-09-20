A Candelo l’inaugurazione della panchina viola per la Giornata mondiale Alzheimer

Domenica 21 settembre 2025, alle ore 9:45, presso la Residenza La Baraggia in via Franco Bianco 50 a Candelo, verrà inaugurata la panchina viola, installazione permanente dedicata alla sensibilizzazione sulle demenze e sulla malattia di Alzheimer.

L’iniziativa, ideata e curata da Barbara Crocco, è promossa con il patrocinio di AMA Biella – Associazione Malattie di Alzheimer e del Comune di Candelo.

La scelta del colore viola richiama il simbolo internazionale della lotta contro l’Alzheimer e intende richiamare l’attenzione pubblica su una patologia in costante crescita, che coinvolge direttamente famiglie, strutture socio-sanitarie e comunità locali.

L’evento si inserisce nel programma delle celebrazioni della Giornata mondiale Alzheimer, occasione riconosciuta a livello internazionale per promuovere consapevolezza, informazione e sostegno ai malati e a chi se ne prende cura.