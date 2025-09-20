CER USE Nord, quando l’energia diventa comunità VIDEO

Qualche anno fa si tenne una semplice assemblea per parlare di energia. Non era un evento ufficiale, ma un momento di confronto aperto. Fu allora che Felice Vai — oggi presidente della Comunità Energetica Rinnovabile USE Nord — lanciò un’idea destinata a cambiare le cose: «Se possiamo produrre energia pulita e condividerla tra di noi, perché non trasformare questa possibilità in una risorsa per tutti?». Da quella intuizione è nata la CER USE Nord, un progetto che oggi guarda al futuro del territorio con obiettivi chiari: autoproduzione sul posto, sostenibilità, risparmio e coesione sociale.

USE Nord nasce dal basso, dalla volontà di un gruppo di cittadini e professionisti che hanno scelto di unire competenze e risorse. Accanto a Vai si sono affiancati tecnici, rappresentanti del mondo cooperativo e i primi partner pubblici. La forza del progetto è stata proprio questa: mettere insieme esperienze diverse con un obiettivo comune, trasformando la sostenibilità in un’opportunità collettiva.

La CER si è costituita come, con una governance partecipativa in cui ogni socio ha voce. I suoi obiettivi principali: ridurre i costi energetici, abbattere le emissioni di CO₂, diffondere la cultura della sostenibilità, finanziare iniziative sociali con i risparmi generati.

Oggi la CER USE Nord può già contare su oltre 50 soci e 340 kW di capacità installata. Ma al di là dei numeri, il vero impatto è culturale: la comunità energetica mette al centro la condivisione e rafforza i legami tra le persone. «Il nostro obiettivo non è solo produrre energia, ma costruire legami», ha ricordato Felice Vai.

Chi vuole approfondire può ascoltare direttamente le parole di Felice Vai nel video disponibile: il presidente spiega in modo chiaro obiettivi, scopi sociali e come è configurata una CER con i suoi attori principali.

Il cammino è appena iniziato. Nei prossimi approfondimenti entreremo nei dettagli del percorso: dalle prime sfide alle tappe ufficiali di costituzione, fino alle voci dei primi soci e dei tecnici che hanno accompagnato l’avvio della CER USE Nord.