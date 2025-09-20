Scontro fra due auto a Cossato: automobilisti affidati al 118

Si sono scontrate nella mattina di oggi, sabato 20 settembre, due auto che percorrevano la rotonda di via Maffei a Cossato. Secondo le prime ricostruzioni i Vigili del Fuoco sono prontamente intervenuti per la messa in sicurezza dei mezzi, mentre i conducenti sono stati affidati alle cure dei sanitari del 118.

Rimangono incerte le cause del sinistro e le condizioni degli occupanti, ma probabilmente si tratta di un tamponamento. Ancora in corso le operazioni dei Vigili del Fuoco, che effettueranno ulteriori accertamenti in merito all'accaduto.