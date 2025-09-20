A Chiavazza un'iniziativa benefica per le famiglie in difficoltà

La Parrocchia di Chiavazza, in collaborazione con il Gruppo Volontariato Vincenziano e i ragazzi dell’oratorio, propongono una vendita benefica di patate.
Il ricavato sarà devoluto in beneficenza alle numerose famiglie bisognose della comunità per usufruire dei generi alimentari di prima necessità. L’evento si svolgerà in piazza 25 Aprile a Chiavazza e coprirà due giornate: sabato 20 settembre, prima della Santa Messa, a partire dalle 18.15. Infine, domenica 21 settembre prima delle Sante Messe delle ore 7.30 – 10.30 – 18.30.