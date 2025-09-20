Bacini idrici in Valsessera, un lettore: "Opportunità per sviluppo territoriale e mercato immobiliare"

Gentile Direttore,

Le scrivo in risposta alla lettera del Sig. Moretti “Invasi utili al clima e territori” di cui condivido ampiamente l’analisi equilibrata nei punti essenziali per ciò che riguarda la regimentazione delle acque che non raccolte, precipitando a valle disordinatamente possono creare anche a causa dell’attuale e irreversibile crisi climatica, potenziali eventi calamitosi.

Le preoccupazioni di Moretti (che faccio mie), per il mancato sviluppo del territorio e legato all’auspicabile presenza di un invaso di dimensioni maggiori, sono assolutamente condivisibili, sia in termini turistici (vedasi la crescente attrattività delle località immerse nella natura con percorsi ciclabili) sia per il prosperare delle attività commerciali a supporto.

Tutto ciò si tradurrebbe inoltre in un potenziale sviluppo del mercato immobiliare che da anni si presenta asfittico e destinato sempre più all’irrilevanza con conseguente abbandono anche da parte dei residenti alla ricerca di territori più attrattivi per servizi e possibilità occupazionali.

Certamente la presenza di un invaso adeguato costituirebbe altresì la sopravvivenza delle risaie del Vercellese che con precipitazioni sempre più concentrate in pochi periodi se non raccolte in un bacino determinerebbero la costante difficile gestione.

Tutto ciò andrebbe a supporto anche delle lodevoli iniziative in atto da parte di una perla qual è l’Oasi Zegna.

È giunto il momento di dismettere atteggiamenti campanilistici seguendo i quali abbiamo sotto gli occhi di tutti quali siano stati i risultati: desertificazione, abbandono dei territori, rarefazione dei servizi, prezzi irrisori degli immobili, ecc. Ora, mi chiedo, coloro che si oppongono all’ampliamento del bacino idrico, siamo sicuri che vogliano veramente il bene e lo sviluppo della nostra amata Valsessera?

Grazie per l’attenzione.

Cordiali saluti.