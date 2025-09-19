Italia, Europa, Usa: gli atleti di Valdigne Triathlon sempre sugli scudi FOTO

Il lungo fine settimana degli atleti verde-turchese-oro è iniziato venerdì 12 settembre a Kitzbuhel (AU) per l’Europe Youth Festival con la giovane Alice Ventre (alla sua prima convocazione in Nazionale Giovanile per il Triathlon) che per pochi secondi non ha conquistato la Finale A della prestigiosa manifestazione internazionale. Sabato nella Finale B con una gara di testa e tre ottime frazioni ha colto la 2° posizione e la 32° nella importante gara europea.

Domenica 14 settembre, visti gli ottimi risultati, è stata poi schierata nella Mixed Relay azzurra ed ha contribuito con una bella frazione, insieme a Guarisco, Trincheri e Basta a portare gli azzurrini all’8° posto finale. Sempre sabato a San Mauro Mare il monzese Thomas Previtali è stato protagonista ancora una volta di una gara top, nello Sprint dell’Adriatic Series, con una run finale di alto livello ha conquistato l’oro assoluto.

Ad Iseo (BS), nella splendida cornice dell’omonimo lago, è andato in scena il classico Triathlon Sprint, al femminile grande prestazione della monzese Laura Ceddia che con tre ottimi “split” ha conquistato l’argento assoluto. Al maschile Valdigne Triathlon festeggia due ori di categoria: oro tra gli M1 per il sempre medagliato Andrea Manzotti, bissato da un altro atleta abituato ai gradini del podio, il biellese Marco Schiapparelli che trionfa tra i tanti M2.

Domenica 14 settembre ad Erkner nel Brandeburgo (GER) nel prestigioso Circuito IronMan sulla distanza 70.3 ottima prestazione del nostro valdostano Nicola Repetto, per lui 25° posto tra gli M35-39 con un riscontro cronometrico molto positivo. Sempre domenica, oltreoceano in USA, si è disputato il Triathlon Sprint presso il Lake Davidson in North Carolina, in una gara dall’alto tasso tecnico, buone prestazioni di Costanza Antoniotti, 17°, e Rachele Lavagno, 22°, che difendevano rispettivamente i colori della Queens University of Charlotte e della Duquesne University.

Nel fine settimana straordinaria doppietta della friulana Alice Riebler che sabato trionfa nel Super Sprint di Trieste e domenica domina con una gran prestazione nel Triathlon Sprint di Chioggia, un doppio oro assoluto per lei in due giorni! A Porto Sant’Elpidio si è disputata la Finale di Coppa Italia e la Seconda Tappa del Circuito U23 Next Gen nel Week End del 13-14 settembre. Nel Circuito U23, grande soddisfazione per i colori di Valdigne Triathlon con il successo nella classifica finale a Squadre del Circuito, nella gara di Porto Sant’Elpidio al femminile, buone gare per le toscane Zoe Orsolini e Rachele Laschi (4° e 5° con delle gare solide) e per la marchigiana Giorgia Pucciarelli, 8°. Al maschile bene il monegasco Luc Vitali, 4° e il torinese Enea Demarchi, 9° a testimonianza dei buoni risultati dei singoli e del Team in questa prima edizione del Circuito.

Nella Finale di Coppa Italia Giovanile, tra gli JU maschi gran prestazione del lecchese Marco Balestreri, che dopo l’ottima gara di Campionato Italiano Triathlon Olimpico Assoluto ad Alba Adriatica, conquista un prestigioso 5° posto nella Finale A. Piazzamenti nella Finale B per il marchigiano Flavio Filippi (al debutto con i colori di Valdigne Triathlon) e per il torinese Marco Sabbatini. Al femminile conquista la Finale A e il 22° posto assoluto con due gare solide la parmense Fosca Boldrocchi.

Tra gli YBM ancora una bella gara del biellese Giacomo Frassati, 11° in Finale A (con una 1° frazione estremamente positiva), bene anche il romagnolo Thomas Greco, al rientro post infortunio, che chiude in 24° posizione. Nelle YBF brava in finale la parmense Asia Baistrocchi, 22°, peccato per l’arquatese Erica Pordenon che, vittima di una caduta in semifinale, domina (se pur fuori classifica) la Finale B a testimonianza di un buon stato di forma.

Nella gara YAM, ancora una “race” di alto livello per il torinese Giovanni Durando, 9°, per lui top la run finale, bene il biellese Federico Cagnin che chiude in 34° posizione la Finale A. tra le femmine, brava la biellese Cecilia Lorenzoni che si qualifica per la Finale A e conquista il 34° posto, positiva la prova della biellese Giulia Ferrari che nella Finale B ottiene la 14° posizione. Sfortunata la gara di Caterina Pinna che a causa di un problema meccanico in bike è costretta al ritiro.

Ora, per gli atleti verde-turchese-oro focus sui Campionati Italiani di Cervia di Triathlon Sprint Assoluti e di Categoria che si svolgeranno tra due settimane e le gare del Circuito IronMan che si disputeranno il prossimo week end sempre a Cervia.