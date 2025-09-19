Candelo, al via concorso di idee per la piazza di via San Sebastiano. Ansermino: “Per una città inclusiva”

A Candelo è partito il concorso di idee per la futura piazza di via San Sebastiano. La piattaforma è ora attiva, come comunicato dall'amministrazione comunale per bocca dell'assessore ai Lavori Pubblici Michele Ansermino: “L’obiettivo iniziale era chiaro, abbattere la barriera architettonica rappresentata dalla scala esistente per garantire a tutti il diritto fondamentale all’accessibilità. Ma questa esigenza si è presto trasformata in una vera opportunità: ripensare e valorizzare l’intera area urbana, rendendola più bella, funzionale e inclusiva”.

Per Ansermino “l’accessibilità è un diritto fondamentale e rappresenta per noi una priorità assoluta. Proprio da questa esigenza, quella di garantire a tutti, senza distinzione, la possibilità di muoversi liberamente e in sicurezza, è nata l’idea di questo concorso. Il concorso nasce dunque con una duplice ambizione: eliminare un ostacolo e al tempo stesso restituire alla città uno spazio capace di accogliere, unire e valorizzare. Non si tratta soltanto di progettare una nuova sistemazione, ma di immaginare un luogo che rifletta i valori della nostra comunità: bellezza, accessibilità, sostenibilità e condivisione. Vogliamo proposte che non si limitino all’aspetto tecnico, ma che sappiano trasformare questa sfida in una visione: uno spazio vivo e vissuto, a misura di tutti”.

L'assessore del comune di Candelo sottolinea che questo percorso è un segnale chiaro: “La nostra comunità ha la forza e la volontà di trasformare le difficoltà in opportunità, un passo importante nel percorso verso una città più moderna, inclusiva e attenta ai bisogni di ciascuno. E il fatto che, già nei primi giorni, siano arrivate numerose adesioni ci conferma che siamo sulla strada giusta”.