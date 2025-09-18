Pralungo in festa per i 100 anni di Cà ’d Busch

Lo scorso 7 settembre la comunità di Pralungo ha festeggiato insieme il primo secolo di vita della Cà 'd Busch, la storica casa di legno di via Roma.

Presente anche l'amministrazione comunale che, sui canali social di riferimento, ha riportato quanto segue: “Lo scrittore Giuseppe Gilardino ci ha accompagnati in un emozionante viaggio nel tempo, raccontando la sua storia in modo accattivante e appassionando il pubblico presente. Il padrone di casa, Graziano Dalla Fontana, ci ha svelato i segreti che gli permettono di mantenere la Cà ’d Busch così bella e curata, per la gioia di chi l'ha visita”.

A seguire è stata inaugurata la mostra dei dipinti dello stesso Dalla Fontana: tele che parlano di montagna, paesaggi bucolici e del Santuario di Oropa, spiegate direttamente dall’artista con grande sensibilità.