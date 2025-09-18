Oropa, nuovo concerto in Basilica Antica

Il Santuario di Oropa continua il percorso musicale del Giubileo 2025 con un nuovo appuntamento della rassegna concertistica che sta animando la Basilica Antica. Sabato 20 settembre, alle 21, il pubblico potrà immergersi in un viaggio sonoro dal titolo “Ave Virgo gloriosa. Canto gregoriano ed elaborazione polifonica delle antifone mariane”, il secondo concerto dell’ensemble Officium Musicum, diretto da Francesco Lerro.

La serata propone un raffinato dialogo tra la purezza del canto gregoriano e le elaborazioni polifoniche dedicate alla Vergine Maria, in un intreccio di voci e strumenti che restituirà la spiritualità e la bellezza della musica sacra rinascimentale e barocca. L’alternanza tra le antifone mariane in canto gregoriano e le versioni polifoniche di Michelangelo Grancini accompagnerà l’ascoltatore in un percorso meditativo e di intensa suggestione.

Il concerto è sostenuto dal contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella